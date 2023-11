"¡Se aprovechó!": Detienen al hombre que abusó y embarazó a su cuñada adolescente

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Un hombre de 33 años fue enviado con detención preventiva al penal de máxima seguridad de “El Abra” por 6 meses acusado por el delito de violación, la víctima sería una adolescente de 15 años, cuñada del agresor.

El hecho ocurrió en la localidad de San Mateo, en el Trópico cochabambino, la agresión se registró el pasado 6 de febrero, cuando el cuñado de la menor llevó comida a la vivienda, aprovechando esta situación para someterla.

“El hecho ocurrió el 6 de febrero del presente año, donde la menor habría sido objeto de agresión sexual por su cuñado en circunstancias en que el cuñado llega a la casa con un plato de comida, le indica a la menor que sirva la comida y aprovecha esta situación para someterla y abusar sexualmente de ella”, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Cnl. Rubén Cornejo.

La víctima no denunció lo ocurrió por “temor”, todo se conoció el mes de julio, porque producto del vejamen la menor quedó embarazada. “la menor, producto del miedo y el trauma, no hace conocer este hecho, no es sino hasta el mes de julio que hace conocer a su tía”, explicó.

Motivo por el cual realizaron la interrupción legal del embarazo (ILE) a la adolescente, la menor se encuentra estable. La aprehensión del acusado se realizó el pasado viernes, el caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público y es un juez quien determina la detención preventiva.

