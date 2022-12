“Señor presidente, no le tengo miedo, el poder no es eterno”: Vicerrector de la Uagrm ante denuncias en su contra

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, se pronunció y dijo que asumirá su defensa en caso de ser notificado legalmente, no teme acudir a declarar a la ciudad de La Paz, ante de la denuncia en su contra por supuesto terrorismo y sedición. Además, cuestionó que no se procese al director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ni al ministro de Planificación por la no realización del Censo en la fecha establecida.

“Mientras no haya una citación oficial es solo terrorismo de estado, un terrorismo que busca acallar voces”, aseveró la autoridad moreniana.

Vargas manifestó que no teme ser procesado por el supuesto delito de terrorismo y sedición, luego de la movilización de 36 días que exigía la realización del Censo.

“Téngalo por seguro presidente que no le tengo miedo, usted podrá tener en este momento el poder judicial, pero no es eterno ni va ser eterno”, afirmó el vicerrector de la universidad estatal cruceña.