"Si hablaba mataría a mi hija y padre", dijo la testigo del doble asesinato

Colcapirhua, Cochabamba

En las últimas horas se conoció la declaración de Abigail C.G.G., la abogada que estuvo presente al momento del asesinato de Nelson Colque Montero y Carmen Rosa Mariscal Vargas, dijo que fue amenazada para permanecer callada.

“Luis estaba haciendo llamadas, se paraba de la mesa y caminaba por todo el lugar. Hasta que de repente se paró y le disparó a uno de ellos en la cabeza, ese momento yo me retrocedí atrás con la silla, y luego me apuntó, dijo que si hablaba iba a marte junto a mi hija y mi papá”, relató la testigo ocular.

La madre del acusado S.C. le pidió cambiar su declaración a Abigail y que borre toda evidencia del crimen, incluso llegó a borrar su perfil de la red social de Facebook, junto a otras cuentas que tendría en otras plataformas digitales.

“Su mamá quiso que yo declarara otra cosa, que faltara a la verdad (…) Confirmó que él mató, porque lo vi, solo por ese hecho a mí me está traumando, nunca he visto en mi vida algo así. Incluso quiso venir a recogerme a mi casa el día domingo, yo le dije que no se me acerque (…) Me tenía que recoger su mamá, yo tenía miedo que me lleven y maten en su casa”, declaró.