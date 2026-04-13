“Sin cambio de leyes no habrá grandes inversiones”: Velasco sobre la necesidad de seguridad jurídica

Durante el tercer eje temático del debate, centrado en desarrollo productivo y seguridad jurídica, el candidato por Libre, Juan Pablo Velasco, afirmó que el crecimiento económico depende directamente de generar condiciones legales que garanticen confianza para las inversiones.

“Sin innovación no hay inversión, sin inversión no hay trabajo y sin trabajo no hay futuro”, expresó al presentar su propuesta, remarcando que su plan de gobierno contempla una estrategia integral para consolidar el proyecto del Viru Viru Hub como motor de desarrollo regional.

En ese marco, señaló que la seguridad jurídica será clave para atraer grandes capitales y sostuvo que para ello será necesario impulsar modificaciones normativas. “Las grandes inversiones no van a venir sin el cambio de leyes”, afirmó.

Asimismo, destacó que su alianza política cuenta con representación en distintas instancias legislativas, lo que —según dijo— permitirá viabilizar las reformas necesarias. “Tenemos el Congreso, la Asamblea Legislativa Departamental, diputados, senadores y asambleístas; tenemos todo para construir un futuro diferente”, manifestó.

El postulante aseguró que solo falta “cambiar el liderazgo” para concretar ese proyecto y pidió a la ciudadanía sumarse a su propuesta en las urnas el próximo 19 de abril.

Finalmente, recordó una frase que pronunció en mayo de 2025 para reforzar su visión de desarrollo: “Primero tenemos que traer el mundo a Bolivia para llevar a Bolivia al mundo”, concluyó.

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