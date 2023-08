Suspenden audiencia de cesación de libertad para la exalcaldesa Angélica Sosa

Santa Cruz, Bolivia

Con lágrimas en los ojos Angélica Sosa se retiró del Palacio de Justicia, se encontraba muy afectada y no quiso hablar con la prensa. Fue el abogado defensor Arturo Heredia que daba a conocer las razones para esta nueva suspensión.

"No sé qué es lo que pretende el Ministerio Público, al seguir reteniendo a una viuda en cárcel injustamente. No tienen ninguna prueba en su contra, ya van dos años de investigación y hasta ahora no se encuentra un indicio contra la Arquitecta. Asistiremos a todas las instancias legales correspondientes, no sé que pasa con la alcaldía parece empeñada en mantenerla presa", remarcaba el jurista.