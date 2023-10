"¡Tengo esperanzas!", dijo el padre de Shirley que espera encontrar a su hija

Cochabamba, Bolivia

Bomberos y brigadas de voluntarios realizan el trabajo de rastrillaje en el sector de Tablas Monte, en el municipio de Colomi, donde una crecida inesperada del río Jatun Mayu tomó por sorpresa a turistas, quienes fueron arrastrados por la fuerza del agua, cuando realizaban un recorrido en bote por el cañadón Tuta Wallpas.

Se han desplegado grupos de rescate, alrededor de 40 personas, que buscan dar con la sexta persona desaparecida, Shirley Camacho Coca, quien ejercía como fiscal y era parte del Ministerio Público. Su familia no pierde la esperanza de encontrarla con vida, instalaron una carpa en la zona.

"Tengo mucha esperanza de que la encuentren, pienso que está en un ladito (...) Trajimos café y alimento para los voluntarios que realizan el rastrillaje y la búsqueda de mi hija. La última vez que la ví ella me contó que iría a Tablas Monte (...) Yo no estaba en el departamento, ayer me enteré de todo, no puedo quedarme quieto", aseguró el padre de la sexta desaparecida, Don Óscar.