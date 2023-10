"Dolorosa espera": Adela Chambi era doctora, perdió la vida en la riada de Tablas Monte

Cochabamba, Bolivia

Adela Chambi es una de las últimas víctimas en ser reconocida por sus familiares, la joven de 27 años, era doctora en Argentina. Llegó hasta Cochabamba para ser parte de un concierto cristiano.

Todo iba bien hasta que decidió ser parte de un tour de aventura este sábado 7 de octubre, desde ese momento sus tíos no supieron más de ella. Hasta que conocieron la trágica noticia, que los dejaron desconcertados.

“Ella estaba de visita en mi casa, llegó para un concierto (...) Su mamá me llamaba desde Argentina a cada momento", relataba este lunes el tío de Adela.

“Yo me encontré con mi prima en la cancha, fuimos a mi casa. Ella me contó que iría a un tour, que encontró en TikTok. Me dijo voy a ir ahí, quiero aprovechar que estoy acá”, contó la familiar.