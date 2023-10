Cargando...

Todavía afectado por la trágica muerte de su esposa, Demetrio Aramayo, atribuyó su fallecimiento a la "irresponsabilidad de la agencia de viajes", pese a esto, adelantó que por el momento no piensa en acciones legales, ya que está concentrado en velar sus restos, y su despedida en el cementerio.

"No fueron a hacer deportes extremos; fueron a pasarla bien. A sacarse una foto para Facebook, o un videito en TikTok. Fue una irresponsabilidad de la agencia de viajes, ellos debieron ver el riesgo", señaló en contacto con Que No Me Pierda.

El viudo de Brigitte Rocha, médico cruceña, dijo que "claramente fue negligencia" de la empresa, al no tomar en cuenta los riesgos de la lluvia.

"LOS GUÍAN SABÍAN DEL MAL CLIMA"

Similar opinión tuvo María Condori, sobreviviente de este viaje, ya que ella junto a otro grupo de turistas se quedaron en el restaurante, y no partieron rumbo al cañón.

"Pese a que los guías sabían del mal clima, llevaron al grupo. Hay responsabilidad en la empresa", afirmó en QNMP.

Condori reconoció que la empresa les brindó los suplementos de seguridad para este tipo de recorridos, sin embargo, considera que al evidenciar el mal tiempo debieron suspender el recorrido.

CINCO VÍCTIMAS Y UN DESAPARECIDO

Fabiola Nina Soliz, Adela Chambi, Brigitte Rocha Claure, Aaron Claure Guzmán y Vladimir Omar Velásquez son las víctimas fatales, hasta ahora confirmadas, de la tragedia por la riada en Tablas Monte, Cochabamba.

Los equipos de rescate aún buscan a una sexta persona que se encuentra desaparecida.

Fabiola fue la última en ser identificada y los demás ya fueron recogidos por sus familiares.

