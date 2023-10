Fabiola, Adela, Brigitte, Aaron y Vladimir, las cinco víctimas de la tragedia de Tablas Monte

Cochabamba, Bolivia

Faviola Nina Soliz, Adela Chambi, Brigitte Rocha Claure, Aaron Claure Guzmán y Vladimir Omar Velásquez son las víctimas fatales, hasta ahora confirmadas, de la tragedia por la riada en Tablas Monte, Cochabamba.

Faviola fue la última en ser identificada y los demás ya fueron recogidos por sus familiares.

Aaron Claure Guzmán tenía 26 años de edad, recientemente se había recibido como abogado y formaba parte del tour turístico como parte de una “excursión” con amigos.

Su padrastro no encuentra explicación ante lo ocurrido, y habla de su hijo recordando con mucho amor todo lo que hizo antes de salir de viaje.

Dijo que cambiaría el lugar con su hijo para que él pueda seguir con vida, ya que era una persona joven con todo un futuro por delante.

Uno de los cuerpos rescatados

A su vez, Vladimir Omar Velázquez Alejo tenía 34 años, vivía en Argentina y llegó para conocer su país de origen. Además, participó del Tour de Aventura que se realizó en el municipio de Colomi. Estudiaba Ingeniería Industrial y trabajaba en una empresa metalúrgica.

Adela Chambi, la tercera víctima, tenía 27 años y llegó desde Argentina para ser parte de un concierto de música cristiana.

"Su mamá vive en Argentina junto a su hermano. Ella estaba de visita en mi casa, llegó para un concierto, me dijo que sabía cuidarse, me dijo que sabía cuidarse y que estaba con una agencia responsable (...) El nombre de mi sobrina es Adela Chambi de 27 años, su mamá me está llamando desde Argentina a cada momento y no sé qué decirle", dijo desesperado el tío de la joven.