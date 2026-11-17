El ejecutivo nacional de Transporte Libre, Limbert Tancara, advirtió que los usuarios serán los principales afectados ante una posible eliminación total de la subvención a la gasolina, debido al impacto que tendría el incremento del combustible en los pasajes y en el costo de vida de las familias bolivianas.

"¿Quién va a ser más afectado aparte del transportista? Lamentablemente, el usuario", señaló Tancara, al expresar su preocupación por las consecuencias que podría generar esta medida en la economía de la población.

El dirigente explicó que más del 70% del parque automotor del país utiliza gasolina, entre minibuses, trufis, taxis, radiotaxis, toritos y mototaxis. Por ello, considera que cualquier variación en el precio del combustible tendrá repercusiones directas en el servicio de transporte y, posteriormente, en los usuarios.

Tancara indicó que el sector también enfrenta un incremento en sus costos operativos, como repuestos, llantas, baterías y alimentación, por lo que considera necesaria una actualización tarifaria de acuerdo con el precio final de la gasolina y los gastos que debe cubrir el transporte.

Sin embargo, aclaró que todavía no existe un monto definido para un posible incremento de los pasajes y que la determinación dependerá de las decisiones que asuma el Gobierno.

Ante este escenario, Transporte Libre se declaró en emergencia y anunció la convocatoria a un ampliado nacional para definir una postura conjunta frente a la posible eliminación total de la subvención y las medidas que asumirán si no reciben respuestas a sus demandas.