Ante las dificultades de acceso a los alimentos y los efectos de las crisis sociales y climáticas, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) impulsa la agricultura urbana mediante cursos y capacitaciones dirigidos a la población, con el objetivo de enseñar a las familias a producir sus propios alimentos en casa, incluso en espacios reducidos.

El docente de la Facultad de Agronomía, Estanislao Poma, explicó que esta iniciativa busca fortalecer la capacidad de las familias para producir alimentos cerca de sus hogares y enfrentar posibles dificultades de abastecimiento.

"Ante este contexto, la sociedad, la población paceña, tiene que aprender a producir sus propios alimentos en casa, cerca", señaló.

La propuesta contempla diferentes técnicas de cultivo que pueden aplicarse tanto en viviendas con jardines como en departamentos que únicamente cuentan con balcones o terrazas. El universitario Brandon Mendoza explicó que no es necesario disponer de grandes superficies, ya que se pueden implementar huertos verticales utilizando materiales reciclados, como botellas PET y tubos de PVC.

Entre las especies que pueden cultivarse en estos espacios están la albahaca, menta, tomate, cebollín, apio, acelga, quirquiña, zanahoria y granadilla.

Por su parte, Jade Morales, investigadora junior, destacó la importancia de aplicar conocimientos científicos durante el proceso de producción, especialmente en la preparación de almácigos y el uso de microorganismos benéficos que ayudan a combatir enfermedades y reducir la utilización de agroquímicos.

Asimismo, explicó que la investigación también contempla el aprovechamiento de residuos orgánicos, como cáscaras de huevo y otros materiales, para elaborar almácigos y preparar semillas, promoviendo una producción más sostenible.

Poma informó que la Facultad de Agronomía cuenta con el Centro Experimental de Cota Cota, donde la población puede conocer estas experiencias. Además, anunció que los cursos de agricultura urbana se retomarán desde febrero de 2027, luego de la buena acogida que tuvieron anteriores capacitaciones.

La iniciativa busca acercar el conocimiento universitario a la ciudadanía y promover alternativas para que las familias puedan cultivar sus propios alimentos, aprovechar espacios pequeños y fortalecer su seguridad alimentaria.