La Paz, Bolivia

Una tragedia fue evitada en la zona de La Florida en La Paz, un grupo de vendedoras lograron sobrevivir al desborde del río, tuvieron que aferrarse a los fierros de los quioscos ante la fuerza del agua.

La mujer se encontraba en compañía de su pequeño bebé de un año y medio, el cual gritaba por el susto provocado por el ruido del agua.

“Mi hijo de un año y medio estaba aquí adentro, estaba gritando por el ruido, se asustó, me agarre del fierro porque el agua me ha arrastrado, piedras me golpearon en la espalda, recién estoy sintiendo el dolor, todo se ha mojado y se lo ha llevado las cosas mi mercadería, refrescos habían y golosinas, todo eso lo ha llevado”, añade la comerciante.