Video muestra cómo tapan un hueco en el Salar de Uyuni antes de una carrera internacional

Un video difundido en redes sociales muestra cómo algunas personas intentan tapar un hueco en la superficie del Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, en medio de los preparativos para la competencia internacional Land Speed 2026. Las imágenes generaron comentarios sobre las condiciones del terreno donde pilotos extranjeros buscan establecer récords mundiales de velocidad.

En las grabaciones se observa a varias personas realizando trabajos para cubrir una irregularidad en la costra de sal. Según comentarios de pobladores, se habrían utilizado ladrillos de sal para tapar el hueco. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre esta situación.

El Bolivia International FIA & FIM Land Speed Event 2026 se desarrolla del 22 al 27 de octubre en el Salar de Uyuni, considerado un escenario particular para las pruebas de velocidad en tierra.

Durante seis días, pilotos y equipos de distintas nacionalidades participan en pruebas de automovilismo y motociclismo con el objetivo de superar marcas mundiales. La competencia se rige por los reglamentos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), organismos encargados de validar los récords en sus respectivas disciplinas.

El evento cuenta con el respaldo del Viceministerio de Deportes y busca mostrar las condiciones del salar para este tipo de pruebas, además de proyectar a Bolivia como sede de actividades deportivas de alcance internacional.

Huecos del salar generan preocupación por la seguridad

Las imágenes difundidas en redes sociales también despertaron interrogantes sobre las condiciones de la superficie de sal y los trabajos necesarios para preparar el recorrido de los vehículos.

Los huecos que se encuentran en el salar pueden tener distintos orígenes. Algunos corresponden a ojos de sal, aberturas naturales por donde emerge agua subterránea o salmuera, mientras que otros pueden formarse por procesos de erosión o por la extracción de cristales de sal.

Estas irregularidades pueden representar un riesgo para los vehículos, ya que podrían ocasionar daños en los neumáticos y la suspensión, además de dejar motorizados varados.

Por ello, las condiciones del terreno son un aspecto importante para la circulación y la seguridad durante las pruebas de velocidad.