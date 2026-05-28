¿Vuelve el tren a la Chiquitania? Esto se sabe del retorno del Expreso Oriental

Después de seis años de espera, el tren de pasajeros volverá a recorrer la ruta hacia la Chiquitania boliviana. El servicio será reanudado este viernes 29 de mayo con un viaje inaugural desde Santa Cruz de la Sierra hasta Puerto Quijarro, marcando el retorno de una conexión histórica para la región.

La salida está prevista para las 13:00 y contará con la presencia de autoridades, representantes de la Ferroviaria Oriental, ferroviarios y ciudadanos que impulsaron el regreso del servicio.

El diputado Germain Caballero confirmó que, tras el viaje inaugural, las salidas regulares serán todos los viernes a las 13:00, mientras que los retornos desde Puerto Quijarro se realizarán los domingos en el mismo horario.

Desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz destacaron la importancia de la reactivación ferroviaria para las provincias chiquitanas. “Valoramos la respuesta de la Ferroviaria Oriental y la predisposición del Gobierno Nacional para viabilizar este pedido histórico”, señaló el primer vicepresidente de la institución, Agustín Zambrana.

El tren vuelve a unir Santa Cruz con la Chiquitania . Foto: ABI

El recorrido incluirá varias paradas a lo largo de la ruta, entre ellas Cotoca, Pailón, San José de Chiquitos, Roboré, Aguas Calientes, El Carmen Rivero Tórrez y Puerto Quijarro, conectando nuevamente a distintas poblaciones del oriente boliviano.

Datos técnicos

El tren tendrá capacidad para 189 pasajeros y estará compuesto por una locomotora, dos coches clase Pullman, un coche clase económica y un furgón de equipaje. Los pasajes tendrán precios desde Bs 60 hasta Bs 90.

Además, ofrecerá servicios como aire acondicionado, asientos reclinables, televisión, música ambiental, luces de lectura y baños químicos, brindando mayor comodidad a los viajeros.

Desde Ferroviaria Oriental remarcaron que la reactivación del tren busca fortalecer las economías locales, impulsar el turismo y apoyar a los emprendedores y artesanos de la ruta chiquitana y pantanera.

Con el regreso del Expreso Oriental, las provincias de la Chiquitania volverán a escuchar el silbato del tren, en una jornada que muchos consideran histórica para la integración y el desarrollo regional.

Mira la programación en Red Uno Play