Altas temperaturas con fuertes vientos: riesgo de incendios

Los vientos del norte, como también las temperaturas máximas, se incrementarán esta semana hasta alcanzar ráfagas más de 60 km/h y 38 °C en Andrés Ibáñez y Norte Integrado; ráfagas a más de 50 km/h y 33 °C Valles Cruceños; ráfagas más de 80 km/h y 40 °C en Cordillera; ráfagas superiores a los 60 km/h y 41 °C en la Chiquitanía. Aumenta el peligro de incendios.

Las temperaturas en provincias durante la semana.

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

La temperatura oscilará entre 25 y 38 °C, vientos del norte con ráfagas mayores a los 60 km/h principalmente desde el viernes y cielos parcialmente nublados. No llueve en Andrés Ibáñez y Warnes; probables lluvias débiles a moderadas el miércoles y jueves en Obispo Santistevan, Sara e Ichilo.

Valles Cruceños

La temperatura variará en un rango entre 14 y 33 °C, vientos del norte con ráfagas a más de 50 km/h la mayor parte de la semana y cielos parcialmente nublados. Lluvias débiles a moderadas desde el jueves.

Cordillera

La temperatura fluctuará entre 18 y 40 °C, vientos del norte con ráfagas a más de 80 km/h, generalmente desde el viernes y cielos parcialmente nublados. Lluvia débil a moderada a partir del jueves.

Chiquitanía

Los índices del ambiente cambiarán entre 24 y 41 °C, vientos del norte con más de 60 km/h de ráfagas, principalmente desde el viernes y cielos parcialmente nublados. Lluvia débil a moderada a partir del jueves.

CALOR Y VIENTOS INTENSOS: PELIGRO DE INCENDIOS

El fuego no cede en el departamento a pesar de las lluvias sectorizadas, registradas la semana pasada, más la labor incesante de los diferentes niveles de gobierno como también el esfuerzo valorable de los bomberos forestales.

Por lo tanto, la vigencia de la alerta roja ratificada por la Gobernación se justifica, más aún si consideramos que próximamente tendremos condiciones de tiempo que no ayudarán a combatir y sofocar el fuego, me refiero a las altas temperaturas y vientos intensos que imperarán en los días venideros, asimismo, las lluvias previstas en la mayor parte del territorio cruceño no serán de intensidad.

Consecuentemente, las precipitaciones no siendo determinantes en la lucha contra el fuego, corresponde demandar de la población departamental el cumplimiento estricto de la prohibición de no hacer quema de chaqueo o de cualquier índole, que implique la propagación de incendios, para no seguir afectando el Patrimonio Natural que hasta la fecha alcanza a más de 180.000 Ha quemadas, como también no continuar dañando bienes materiales, que provocan los siniestros estructurales e interfase.