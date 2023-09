La democracia degenerada en Bolivia

Cargando...

De acuerdo al diccionario de Oxford Languages democracia es: “sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y controlar a sus gobernantes”. Sobre la base de este concepto, en función a los engranajes montados por el mas, que impiden que el pueblo elija limpiamente y se gobierne por medio de sus representantes en Bolivia nos encontramos en dictadura mediante un totalitarismo degenerado, pero alegremente consentido y apoyado por una masa ignorante y traidores del pueblo.

Es por eso que se debe reflexionar, porque en función de la moral que tenga la población es que tendremos gobernantes que actúen en una determinada dirección o actúen en sentido contrario. Nuestra democracia esta manejada por grupos de interés con falta de sentido común, raciocinio y espiritualidad sincera y honesta a los ciudadanos; y los han sustituidos por una agenda ideológica estúpida y absurda, que nos llevan a creer que toda la población y el estado boliviano depende de ellos, y nosotros solo somos un saco de ADN y hormonas y bailaremos al son de su música.

Hoy vemos que gran parte de la gestión de gobierno y el gasto público tiene el fin principal de comprar votos/ganar elecciones, bajo la forma de bonificaciones, subvenciones y donativos distribuidos a discreción a organizaciones afines al partido y a grupos pro gobierno impunes al control de la justicia; ellos, viven de dinero extraído de nosotros los contribuyentes que malgastan/despilfarran desde el estado, acción que equivale a un robo legal. Esa es la democracia en Bolivia.

Pero la democracia que hoy queremos, es aquella que nos garantice el destierro de los actos contaminantes de odio y resentimientos, el destierro de la adulteración de los procesos electorales, el destierro de las ideas criminales y desde luego, el destierro de la corrupción y narcotráfico.

A la comunidad internacional se le señala, que no se confundan que en Bolivia hay democracia, porque no hay condiciones para vivir en estado de derecho, paz y libertad; pero además, nosotros no esperamos su visto bueno para recuperarla, en consideración a la declaración universal de los derechos humanos que establece: que si los DDHH no son protegidos por un régimen de derecho, “los ciudadanos pueden verse compelidos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía, la opresión o la dictadura”. Los ciudadanos debemos estar alerta para defender nuestros derechos civiles y políticos, porque las dictaduras no llaman a elecciones para perderla.

En consecuencia, el pueblo debe reagruparse como un todo, para conformar una sociedad civil fuerte y bien organizada, capaces de enfrentar a la dictadura, con líderes puestos por el pueblo. Que la unidad pueda significar el encendido de una mecha que genere consecuencias benéficas para el pueblo y por el pueblo. Nacimos libres y lucharemos por nuestra libertad donde sea, cuando sea y contra quien sea.