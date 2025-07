Claudio Arduz es el primer semifinalista de ‘La Gran Batalla’

‘La Gran Batalla’ ya tiene su primer finalista y es Claudio Arduz con la academia “Be YourSelf”, el equipo se convierte en uno de los mejores de toda la competencia y podrá tener la oportunidad de ganar la competencia.

En la dinámica del género K-pop, Claudio y su equipo interpretaron la canción 'Standing Next to You' de Jung Kook, una puesta en escena con la que conquistaron a los jueces y el público presente en el escenario.

“Fue una gran puesta en escena, un lypsinc con mucha conexión”, dijo la juez Elka Meyer a momento de anunciar el nombre del primer equipo semifinalista.

El famoso, los bailarines y la coach rompieron en llanto tras conocer la decisión de los jueces, recordaron todo el paso que tuvieron por la competencia y agradecieron a todos por el apoyo que recibieron a lo largo de estos últimos meses.

Claudio Arduz y su equipo se presentarán en el programa del jueves en la semifinal, y buscarán avanzar para lograr ganar la competencia.

Mira la programación en Red Uno Play