¡Todos se pusieron de pie! Claudio Arduz impresionó a todos interpretando a un grupo de K-pop

Para cerrar la noche con broche de oro, fue el turno de Claudio Arduz y la academia ‘Be Yourself’, ellos también interpretaron el género del K-Pop y la canción 'Standing Next to You' de Jung Kook.

La presentación del equipo logró poner de pie a todo el público que se encontraba en el set de ‘La Gran Batalla’, fueron ovacionados durante toda su puesta en escena. Y los jueces también quedaron impresionados.

Tito Larenti, a diferencia de su devolución con los otros equipos, dijo que Claudio y su cuerpo de baile, tuvo una muy buena presentación y destacó a los bailarines, “dije que ustedes pueden hacer ganar a Claudio Arduz”.

Gabriela Zegarra, tuvo una similar opinión, y felicitó a todos por los pasos, la coordinación y la imitación del famoso.

“Chicos, hicieron poner de pie a todos, Claudio nos hiciste sentir la canción, para ti no es un problema, un gran tema, me gustó”, manifestó.

En tanto para Rodrigo Massa, todo el equipo hizo un excelente trabajo, felicitó a Claudio por el estudio que hizo sobre el artista, para imitarlo a cabalidad, “al no ser bailarín, se lo que tuviste que hacer para llegar a ese resultado, muy bien, pocas fallas”,

Finalizó Elka Meyer, y la juez resaltó todo el parecido del equipo con la presentación del artista original.

Ante las buenas devoluciones, el equipo agradeció a los jueces y Claudio, al borde las lágrimas, felicitó a los bailarines y destacó todo el esfuerzo que realizaron para integrarlo junto a ellos.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

