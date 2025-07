Manizales vive horas de horror tras la detención de Silvana Torres, una joven acusada de asesinar a su hija Antonella López Torres, de apenas 2 años y 11 meses, en el barrio San Sebastián. El crimen, ocurrido el sábado 26 de julio, destapó no solo una tragedia familiar sino también una serie de publicaciones previas en redes sociales que hoy son analizadas como señales de alerta sobre el estado mental de la joven madre.

El sábado, vecinos alertaron a emergencias tras hallar a Torres y a la pequeña con heridas de arma cortopunzante. Antonella ingresó al Hospital Universitario de Caldas en estado crítico y, pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a una herida mortal en el cuello y un shock hipovolémico. Silvana, que intentó quitarse la vida, fue trasladada a una clínica psiquiátrica bajo custodia judicial.

Durante su evaluación, la joven habría confesado: “Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”. Sin embargo, en audiencia no aceptó cargos y su defensa plantea que actuó bajo un trastorno mental no diagnosticado.

“No sé en qué me estoy convirtiendo”: Filtran publicaciones de la madre que le quitó la vida a su hijita. Foto: RR.SS.

Las redes sociales se convirtieron en pieza clave de la investigación. En TikTok y Facebook, Torres dejó publicaciones que hoy estremecen. En una de ellas escribió: “No sé en qué me estoy convirtiendo, pero esta mentalidad me encanta”. En otra: “Quiero estudiar, pero también quiero trabajar. Quiero salir, pero a la vez quedarme en casa con mi hija... mi cabeza últimamente”.

Pero el mensaje que más ha generado indignación y tristeza fue el que dedicó a Antonella días antes de matarla: “Solo vas a tener un recién nacido por 28 días, un bebé durante dos años, 20 oportunidades para jugar al ratoncito Pérez, 15 Navidades para ser Santa Claus... Los días parecen largos, pero los años cortos”.

Las autoridades investigan si una reciente ruptura sentimental con el padre de la niña habría sido detonante de una crisis emocional. Aunque no existían denuncias por maltrato, psicólogos y expertos señalan que sus publicaciones reflejan una lucha interna entre la maternidad, sus deseos personales y una posible depresión no tratada.

El domingo, un juez legalizó la captura de Silvana y este lunes se ordenó su detención preventiva mientras avanza el proceso por homicidio agravado, un delito que podría condenarla a entre 33 y 50 años de prisión.

Las publicaciones previas de Silvana se han convertido en el espejo de una tragedia anunciada, evidenciando la delgada línea entre una mente en crisis y un desenlace fatal.

