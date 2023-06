¿El tamaño de la salchicha importa para San Juan?

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Llega la noche más fría del año y hay que prepararse. Para alistarnos con todo lo necesario, La Chitoka visitó El Mañanero y compartió algunos tips "para no congelarse".

Por ejemplo, si quieren calentarse, háblenle a su ex, así pueden repetir "el infierno que vivían que esa persona".

Además, San Juan es una fiesta muy bonita, aseguró La Chitoka, donde todos esperamos "un buen chorizo, una buena salchicha". Por lo que, fue a visitar los mercados para conocer los diferentes tipos de salchicha que hay. Por eso, muy conocedora, recomienda "la más larga y delgada", porque alcanza para compartir con todas.

"Yo comparto con mis amigas. Cuando veo una buena salchicha, les digo: 'peladas, aquí hay una buena salchicha larga'. Todingas compartimos. Es lindo compartir", aseguró.

La Chitoka presentará la salchicha más larga este jueves en el show de stand up "Mujer On". "Es la de Ian Vega, que además no es salada, es media dulce, es muy particular", detalló. Ahí mostrarán diferentes tipos de salchicha, desde la coctelera, larga, criolla, viena, salchichón y otras.

La Mara Santos y La Chitoka en El Mañanero.

Además, junto a la Mara Santos, pudo comprobar si el tamaño de la salchicha es importante para esa velada.