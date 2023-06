"Era un peligro": ¿Por qué fue liberado en dos ocasiones el infanticida de José Andrés?

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El infanticida confesó, Ruddy Yáñez Villavicencio de 33 años, le quitó la vida al niño de nueve años José Andrés Serrudo Vargas, que fue encontrado sin vida a 40 kilómetros de la localidad de Santa Fe, en el municipio de San Carlos.

Por seis días fue buscado, con la esperanza de encontrarlo con vida, pero personal policial hallo su cadáver en medio de matorrales.

Ruddy Yáñez fue sindicado por violación seguido infanticidio, el acusado se sometió a proceso abreviado, después de confesar el crimen y relatar sin arrepentimiento cómo fueron las últimas horas del pequeño.

Pero la pregunta que toda una comunidad se hace es: ¿Qué hacía libre un hombre con antecedentes penales por el delito de violación?

Cargando...

El 2017 tenía una orden de aprehensión , por el delito de violación en grado tentativa, en el municipio de Montero, su víctima era una menor de edad. 2018 obtuvo su libertad con medidas sustitutivas y el pago de una fianza , otorgado por la juez de Instrucción Penal Primero del municipio de Yapacaní, María Luisa Saavedra.

, por el delito de violación en grado tentativa, en el municipio de Montero, su víctima era una menor de edad. , otorgado por la juez de Instrucción Penal Primero del municipio de Yapacaní, María Luisa Saavedra. No pasó mucho, nuevamente el 2021 fue imputado por el delito de abuso sexual , estuvo con detención preventiva, en la cárcel de Ceprom de Montero, por el delito de abuso sexual. No se presentó a su juicio oral y fue declaro en rebeldía.

, estuvo con detención preventiva, en la cárcel de Ceprom de Montero, por el delito de abuso sexual. No se presentó a su juicio oral y fue declaro en rebeldía. El 14 de abril de 2022 , el juez de sentencia penal primero de la provincia de Ichilo, Ricardo Huayilla, emite un nuevo mandamiento de libertad a favor de Yáñez, esta vez por el hecho cometido en 2021.

, el juez de sentencia penal primero de la provincia de Ichilo, Ricardo Huayilla, emite un nuevo mandamiento de libertad a favor de Yáñez, esta vez por el hecho cometido en 2021. Y este 16 de junio del 2023, secuestró, violó y asesinó a José Andrés de 9 años, a quien interceptó en plena carretera, cuando iba a la escuela.

¿Cómo logró estar libre?

El Fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, indicó que Yáñez era prófugo de la justicia.

“Le concedieron la cesación a la detención preventiva. Es cuando una autoridad jurisdiccional considera que una persona puede defenderse en libertad. Esto no quiere decir que es inocente, sino salir y defenderse del proceso (…)”, explicó Mariaca.

El fiscal indicó que actualmente se está sugiriendo al imputado, ahora condenado por un proceso, para someterse a procedimiento abreviado por los otros delitos, de los cuales está acusado y pueda cumplir su condena dentro de los otros hechos investigados y se vaya a “Chonchocoro”.

El padre del menor que perdió la vida de forma cruel, Anastacio Serrudo, indicó que la policía no actúo con celeridad, esto le habría costado la vida a su hijo.

Cargando...

“La justicia boliviana no hay para los pobres, no me hicieron caso. He perdido a mi hijo, me lo hicieron cosas a mi pequeño. No dejaré en paz a esa persona, tiene que podrirse en la cárcel”, dijo el padre de José Andrés.

Es el Consejo de la Magistratura la entidad encargada de verificar el comportamiento disciplinario, de las autoridades judiciales, remarcó el Fiscal.

“Con relación a la liberación de esa persona que hoy fue condenada (…), indicaba que es una actitud que el imputado solicita, ante el juez cautelar y se concede la cesación. Se está solicitando las copias del acta respectiva, para poder verificar (…) Sin embargo es un acto netamente jurisdiccional, que será respetado por el Ministerio Público, aunque a veces no se comparta las decisiones judiciales”, dijo.

Mariaca aseguró que cada institución hará lo imposible para poder verificar si hubo negligencia, falta disciplinaria o comportamientos que deben ser procesados penalmente. La autoridad se comprometió a investigar si en este terrible hecho hubo cómplices o encubridores.

¿Por qué no se ejecutó la orden de aprehensión que tenía Yáñez?

Según el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, el asesino debía presentarse a juicio oral en diciembre del año pasado, por el delito de abuso sexual; sin embargo, no se presentó y fue declarado en rebeldía, por tal motivo se emitió la orden de aprehensión.

“El sujeto está procesado por abuso sexual cometido en fecha 14 de julio 2021. En mayo de 2018 había sido acusado por violación en grado de tentativa. Aún estamos investigando las circunstancias por las que gozaba de libertad”, informó el funcionario en conferencia de prensa.

A la consulta: ¿Por qué no se ejecutó la orden de aprehensión que tenía?, el Fiscal Mariaca respondió: "Quién ejecuta las órdenes de aprehensión, es la Policía Boliviana (...) Vamos a solicitar y ver si hay algún informe sobre el caso".