Cargando...

En un desgarrador relato, Anastasio Serrudo, padre de José Andrés Serrudo Vargas, de tan solo 9 años, recordó a su hijo como un niño ejemplar, estudioso y con grandes sueños. El pequeño José Andrés soñaba con convertirse en abogado y su familia lo apoyaba incondicionalmente en su búsqueda de conocimiento y superación.

la última vez que vio a su amado hijo, Anastasio compartió los detalles con voz entrecortada: “Cuando llegaba a la casa me decía 'papi, voy a ir a la cancha'. El último día que lo vi, salió tempranito y me dijo: 'Voy a ir al colegio porque no me gusta llegar tarde'. Se levantó, se cepilló los dientes, acomodó su mochilita, le dimos su recreo y se fue”.

Con lágrimas en los ojos, el padre continuó: “Él me decía que quería estudiar, que quería ser abogado. Cada vez que llegaba del colegio, me ayudaba en casa, ayudaba a su madre a hacer refresco, lavaba los platos. Pero perdí a mi hijo por culpa de esa persona que lo ha matado, a un niño inocente. También por culpa de esos policías que no realizaron los operativos rápidos. Tal vez, ese mismo día lo encontraríamos con vida”.

La familia de José Andrés Serrudo Vargas, en medio del profundo dolor por su pérdida, exige justicia y la pena máxima para el autor confeso de su muerte, Ruddy Yáñez Villavicencio. No solo han sufrido la trágica muerte de un ser querido, sino que también enfrentan la impotencia de una vida truncada y la ausencia de respuestas prontas por parte de las autoridades.

Trágica muerte de José Andrés Serrudo Vargas: Una promesa de abogado arrebatada a los 9 años. Foto: NTV/RED UNO.

Anastasio concluyó su relato con una frase llena de amor y recuerdo eterno: “Nunca voy a olvidar a mi hijo, siempre voy a pensar en él”. La memoria de José Andrés Serrudo Vargas perdurará en el corazón de su familia, quienes anhelan que su trágico destino no quede impune y que su sueño de ser abogado se mantenga vivo como un recordatorio constante de la injusticia que le fue infligida.