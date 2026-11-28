Nuevas revelaciones sobre el feminicidio de Pamela Paola Padilla Uriona, de 38 años, ocurrido la mañana del jueves 26 de noviembre en la zona de La Tamborada de Cochabamba, han generado fuertes cuestionamientos sobre las fallas en el control judicial y penitenciario.

Tras la audiencia virtual de medidas cautelares realizada este viernes, en la que la justicia determinó la detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro (La Paz) para el autor confeso, Gustavo Guillermo A. B. (45), la familia de la víctima y organizaciones defensoras de derechos exigieron investigar las condiciones en las que el sujeto obtuvo detención domiciliaria apenas diez días antes del crimen.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el imputado y expareja de la víctima había sido recluido en el penal de El Abra hace aproximadamente dos a tres meses, vinculado a un proceso por el delito de secuestro ocurrido en un hospital de Cochabamba, además de registrar antecedentes por tráfico de sustancias controladas. Sin embargo, el pasado 16 de noviembre abandonó el recinto penitenciario tras ser beneficiado con medidas sustitutivas, saliendo sin custodia policial ni monitoreo efectivo.

Carla Padilla, hermana de la víctima, expresó la indignación de la familia ante la liberación del acusado y pidió que se investigue la actuación de los operadores de justicia que avalaron el beneficio.

"Eso nosotros también quisiéramos saber: por qué y con qué condiciones le han dado libertad. Él no tenía para demostrar dónde tenía domicilio ni trabajo. No sé con qué argumentos lo han soltado libre, él no tenía que salir", manifestó Padilla, quien destacó que su hermana era el sustento de tres hijos, ahora en la orfandad, de 20, 16 y 13 años.

Asimismo, la hermana denunció que el hostigamiento hacia Pamela no se detuvo durante el tiempo que el sujeto estuvo privado de libertad, cuestionando los controles dentro de El Abra. "Él desde la cárcel le llamaba, le mandaba mensajes, hacía que ella le responda. ¿Cómo se comunicaba? ¿Cómo permitían que él tenga un celular en la cárcel, si supuestamente El Abra es de máxima seguridad?", reclamó, señalando además que existía un historial de violencia y manipulación durante su convivencia previa, motivo por el cual sus propios hijos le pedían que se alejara de él.

Por su parte, Nivia Coca, representante legal del colectivo Mujeres de Fuego —instancia que acompaña a los familiares en calidad de control social—, detalló que la jueza a cargo de la audiencia cautelar dispuso el traslado inmediato del sindicado a Chonchocoro precisamente al advertir el alto nivel de peligrosidad del sujeto y su capacidad para acceder a teléfonos móviles desde el penal cochabambino.

Coca reveló además que, tras salir de El Abra, el agresor no cumplió con ninguna detención domiciliaria, sino que se instaló en un hostal y acosó reiteradamente a la víctima antes de ejecutar el ataque en su salón de belleza, ubicado en la OTB La Joya.

"Apenas sale de la cárcel, estaba alojado en un hostal, desde donde trataba de ir incluso en dos ocasiones a la casa en estado de ebriedad, tratando de trepar las paredes. Para nosotros esta persona ha planificado esta situación, porque después de acabar con la vida de ella, ha tratado de limpiar la escena, deshacerse de la ropa y escaparse", explicó la jurista.

Tanto la familia como el colectivo Mujeres de Fuego coincidieron en exigir a las autoridades judiciales y penitenciarias respuestas claras sobre por qué un procesado por delitos graves accedió a detención domiciliaria sin arraigo ni vigilancia, y cómo gozaba de privilegios para comunicarse y amedrentar a la víctima desde prisión. El caso de Pamela Padilla se constituye en el feminicidio número 18 registrado en el departamento de Cochabamba en lo que va de la gestión 2026.