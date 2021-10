VIDEO: Una llamada por la madrugada sorprendió a Mare Cevallos

Cargando...

Andrés Salvatierra no se imaginó nunca que el conductor de "The Narigón Show" se atrevería a llamar a Mare, considerando la diferencia de horarios entre Bolivia y Turquía, pero como es de esperar, Ronico Cuéllar se caracteriza por improvisar en la mayoría de sus programas, y es que para él, no tendría sentido el programa, sino le da al público lo que pide, y el público pide originalidad.

Cuando marcaban casi las dos de la mañana, Ronico Cuéllar le pregunta a Andrés si mantenía aún contacto con Mare, a lo que el actor y comediante respondió con un rotundo sí. Fue en ese momento cuando el conductor le pide su teléfono y Andrés obediente se lo pasa. Tras ser eliminado de "El Poder del Amor", por las sombras, como dicen en el reality, Andrés y Mare siguen en contacto, consolidando su amistad.

¿Cómo se tienen grabados ambos en sus teléfonos celulares?, sorpréndanse, para Mare Andrés es "Chivito" y para Andrés, la ecuatoriana tiene el seudónimo de "Crespita", detalles que quizá a muchos les da qué pensar en cuanto a la relación de esta parejita que se hizo famosa en su momento dentro del reality.

Fue una conversación corta, pero amena, Mare se sintió alagada por el conductor del programa, por tomarse el tiempo de llamarla y sobre todo de expresarle un inmenso cariño, en nombre de todos los bolivianos, a lo que la ecuatoriana devolvió el gesto con un agradecimiento enorme hacia toda Bolivia.

Para que contarles más, si pueden ver y escuchar por ustedes mismos, lo que pasó este domingo en "The Narigón Show" con esta llamada inesperada, disfruten de los detalles de la misma a través del video que les dejamos a continuación.