Salud garantiza hemodiálisis para pacientes tras huelga de hambre en El Alto

El Ministerio de Salud y Deportes firmó un acta de entendimiento con la comunidad de pacientes con insuficiencia renal crónica, con la finalidad de ratificar y dar continuidad de los convenios de atención con centros de salud privados.

Esta determinación, impulsada por la Máxima Autoridad Ejecutiva de esta cartera de Estado, responde a las gestiones coordinadas con la Asociación de Enfermos Renales y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo primordial de salvaguardar la vida y el bienestar de los beneficiarios de la Ley N° 1152.

La renovación de estos acuerdos asegura que el servicio de hemodiálisis no sufra interrupciones en los siguientes establecimientos:

• Establecimiento de Salud Central de Emergencia Nueva Esperanza S.A. (AGRAMONT): Se garantiza la atención ininterrumpida de 98 pacientes.

• SEPYN S.R.L.: Se asegura la continuidad del tratamiento para 47 pacientes.

"Con esta medida, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con los sectores más vulnerables, garantizando que 145 pacientes renales continúen recibiendo su tratamiento médico sin contratiempos ni costos adicionales", destacó la responsable del Programa Nacional de Salud Renal, Wendy Mamani.

Como parte de los acuerdos ambos centros médicos deben elevar sus estándares de servicio. Para ello, deberán cumplir estrictamente con la implementación de requisitos técnicos de acuerdo a la normativa de salud vigente y presentar y ejecutar un cronograma de mejoras en la atención y equipamiento dentro de los plazos establecidos.

La firma del acta de entendimiento permitió la suspensión inmediata de las medidas de presión adoptadas por los pacientes renales en atención a sus demandas.

Con información del Ministerio de Salud



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