Se acerca el apagón analógico en Bolivia: dónde comenzará y qué debes hacer

Bolivia se alista para un cambio histórico en la televisión. El llamado “apagón analógico” ya tiene fecha de arranque y comenzará en los principales departamentos del país, marcando el inicio de la transición hacia la señal digital.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes confirmó que la primera fase del apagón analógico se implementará en mayo de 2026 en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, considerados el eje troncal del país.

Simulacro clave antes del cambio

Como parte de la preparación, este 30 de abril se realizará el tercer simulacro del apagón analógico, una prueba clave para medir la transición hacia la Televisión Digital Abierta.

El ejercicio se llevará a cabo en ciudades como:

La Paz

El Alto

Cochabamba

Santa Cruz de la Sierra

Warnes

Vinto

Viacha

Laja

El Torno

Durante seis horas, de 08:00 a 14:00, la señal analógica será interrumpida. Si tu televisor se queda sin señal, no es una falla, sino parte del proceso de prueba.

¿Qué debes hacer si te quedas sin señal?

La ATT recomienda aprovechar este momento para verificar:

Si tu televisor es compatible con señal digital

Si necesitas un decodificador para acceder a la nueva señal

¿Cómo será el apagón en todo el país?

El proceso se realizará en tres fases:

Primera fase (mayo 2026): La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

Segunda fase (mayo 2028): ciudades como Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad y localidades con más de 40.000 habitantes

Tercera fase (mayo 2030): resto del país

¿Qué es el apagón analógico?

Se trata del fin de la señal de televisión tradicional y su reemplazo por tecnología digital, lo que permitirá:

Mejor calidad de imagen y sonido

Más canales disponibles

Menos interferencias

Uso más eficiente del espectro

La cuenta regresiva

Las autoridades insisten: no se trata de perder la televisión, sino de modernizarla.

Con el simulacro a la vuelta de la esquina y el inicio oficial en mayo, el país entra en una etapa decisiva hacia la era digital.

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