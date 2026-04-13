TEMAS DE HOY:
trompetista Narcotráfico El Alto

28ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Ciencia y tecnología

Se acerca el apagón analógico en Bolivia: dónde comenzará y qué debes hacer

El país entra en la recta final hacia la televisión digital. El proceso comenzará en el eje troncal, donde se realizará un nuevo simulacro que anticipa el cambio definitivo previsto para mayo.

Silvia Sanchez

13/04/2026 10:58

Se acerca el apagón analógico: dónde comenzará y qué debes hacer. Imagen referencial Bio Bio Chile.
Bolivia

Escuchar esta nota

Bolivia se alista para un cambio histórico en la televisión. El llamado “apagón analógico” ya tiene fecha de arranque y comenzará en los principales departamentos del país, marcando el inicio de la transición hacia la señal digital.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes confirmó que la primera fase del apagón analógico se implementará en mayo de 2026 en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, considerados el eje troncal del país.

Simulacro clave antes del cambio

Como parte de la preparación, este 30 de abril se realizará el tercer simulacro del apagón analógico, una prueba clave para medir la transición hacia la Televisión Digital Abierta.

El ejercicio se llevará a cabo en ciudades como:

  • La Paz

  • El Alto

  • Cochabamba

  • Santa Cruz de la Sierra

  • Warnes

  • Vinto

  • Viacha

  • Laja

  • El Torno

Durante seis horas, de 08:00 a 14:00, la señal analógica será interrumpida. Si tu televisor se queda sin señal, no es una falla, sino parte del proceso de prueba.

¿Qué debes hacer si te quedas sin señal?

La ATT recomienda aprovechar este momento para verificar:

  • Si tu televisor es compatible con señal digital

  • Si necesitas un decodificador para acceder a la nueva señal

¿Cómo será el apagón en todo el país?

El proceso se realizará en tres fases:

  • Primera fase (mayo 2026): La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

  • Segunda fase (mayo 2028): ciudades como Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad y localidades con más de 40.000 habitantes

  • Tercera fase (mayo 2030): resto del país

¿Qué es el apagón analógico?

Se trata del fin de la señal de televisión tradicional y su reemplazo por tecnología digital, lo que permitirá:

  • Mejor calidad de imagen y sonido

  • Más canales disponibles

  • Menos interferencias

  • Uso más eficiente del espectro

La cuenta regresiva

Las autoridades insisten: no se trata de perder la televisión, sino de modernizarla.

Con el simulacro a la vuelta de la esquina y el inicio oficial en mayo, el país entra en una etapa decisiva hacia la era digital.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD