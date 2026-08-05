¿El televisor falla o se queda congelado? Pruebe este sencillo truco

Los televisores inteligentes cuentan con funciones poco conocidas que pueden ayudar a resolver problemas habituales sin necesidad de acudir a un servicio técnico. Una de ellas se encuentra en el botón Power, que en algunos modelos permite realizar un reinicio rápido del sistema al mantenerlo presionado durante unos segundos.

Aunque la mayoría de usuarios utiliza este botón únicamente para encender o apagar el equipo, algunos fabricantes incorporan esta opción para cerrar procesos internos y volver a cargar el sistema operativo del televisor.

Esta acción puede ser útil cuando el Smart TV comienza a funcionar con lentitud, presenta errores en las aplicaciones o tiene fallas temporales.

El reinicio mediante el botón Power, conocido como reinicio suave, no elimina configuraciones, cuentas ni aplicaciones instaladas. Su objetivo es limpiar procesos que pueden estar ejecutándose en segundo plano y permitir que el dispositivo recupere un funcionamiento más estable.

Esta función puede resultar útil cuando plataformas de streaming dejan de responder, los menús tardan más en abrirse, aparecen problemas de conexión o se presentan fallas momentáneas de imagen o sonido. También puede ayudar después de una actualización del sistema operativo para aplicar correctamente los cambios realizados.

Sin embargo, no todos los televisores responden de la misma manera. La función depende del fabricante, el modelo y la versión del software instalada. En algunos equipos es necesario mantener presionado el botón del control remoto, mientras que en otros se debe utilizar el botón físico ubicado en el televisor.

Por ello, los especialistas recomiendan revisar el manual del fabricante antes de realizar este procedimiento. Marcas como Samsung, LG, Sony, TCL o Hisense pueden contar con opciones similares, aunque el tiempo de presión del botón y la forma de reinicio pueden variar.

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