“Me siento humillada”: Tiene 2 carreras y habla 3 idiomas, pero no encuentra trabajo

Mundo

Encontrar trabajo es complicado, incluso para una persona que tiene experiencia, mucho más para un recién egresado. Esta es la historia Lohanny, una joven usuario de TikTok, quien se mostró genuinamente afectada porque nadie la ha querido contratar, a través de un video.

La joven afirma que nunca había estado en esta situación, y que sentía impotencia porque tiene dos carreras y hasta sabe tres idiomas, pero parece que esto no le importa a las empresas donde se postula.

No pudo contener el llanto al contar su situación, añadiendo que se siente humillada al ir a varios lugares y preguntar constantemente si necesitan contratar a alguien. Pero hasta el momento nada tiene resultado.

“Esto es lo más humillada que me he sentido nunca en mi vida, sujetando currículums para ir físicamente a sitios y preguntarles si necesitan contratar a alguien. Me siento avergonzada porque estoy aplicando para sitios con salario mínimo y me dicen que no necesitan a nadie”, agregó la egresada de Actuación y Comunicación.