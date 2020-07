Una rara enfermedad que confundió con resaca la dejó en coma y paralítica

Inglaterra

Rachel Bailey, una joven británica, muy alegre y divertida, había salido una noche de fiesta con sus amigos. Después de largas horas de algunos tragos y diversión, regresó a casa a dormir, pero al día siguiente una intensa resaca la estaba volviendo loca, todo se complicó cuando sus piernas no le respondieron, Rachel no podía ponerse de pie, a lo que penso que algo no andaba bien.

A pesar de creer que se trataba de una resaca por una noche de copas, cansancio y haber usado unos zapatos incómodos, su preocupación aumentó cuando ya no pudo levantarse de la cama.

De inmediato llamó a los servicios de emergencia y la trasladaron a un hospital donde le diagnosticaron Síndrome de Guillain-Barré. A pesar de que los médicos tenían bien detectada esta rara enfermedad, la salud de la joven empeoró a tal punto de perder la capacidad de hablar, luego de respirar, hasta que todo su cuerpo se paralizó.

Cargando...

Rachel, que en ese entonces tenía 19 años, tuvo que estar conectada a un respirador artificial y los médicos tuvieron que inducirla a un coma. Nadie podía creer que esta fuerte y joven mujer estuviera pasando por esto de un día para otro, mucho menos que en su momento, haya confundido sus malestares con una simple resaca.

Después de dos largos meses de cuidados intensivos y 76 días de rehabilitación, Rachel por fin salió del hospital, y está feliz, porque dice que vivió para contarlo, y tiene la intención de dejar una huella en el mundo, inspirada por los médicos y especialistas que tanto la atendieron durante todo ese tiempo.

Bailey estudiaba criminología y psicología, pero, inspirada en la magia de los fisioterapeutas que la trataron, decidió cambiar de carrera y estudiar fisioterapia. Carrera de la que se graduó en junio pasado y próximamente empezará a trabajar en un hospital de Londres. Rachel, que ahora tiene 25 años, comenta que no quedaron secuelas de la enfermedad, pero sí una gran lección de vida que le encanta compartir.

Dato: El Síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neurológica en la que el sistema inmunitario ataca al sistema nervioso periférico. Los síntomas comienzan como debilidad y hormigueo en los pies y las piernas que se extienden a la parte superior del cuerpo. También se puede producir parálisis.