VIDEO: Desalojan a una familia de ambulantes de una esquina “por molestia visual”

Una escena cotidiana, pero cargada de desigualdad y falta de empatía, se volvió viral en redes sociales, una familia de vendedores ambulantes, de México, fue corrida de la esquina donde trabajaba porque “no tenían permiso” y “los vecinos no querían ambulantes en la colonia”.

En el video, grabado por el propio afectado, se escucha a la persona que lo desaloja insistir, “Muévete, por favor, no queremos ambulancia en mi colonia. Respeta. Respeta. Aquí ya habíamos quedado con la autoridad competente, aquí no puedes estar. Te pido que no grabes”.

El hombre, acompañado de oficiales, intenta justificarse asegurando que “todos los vecinos” habían acordado con las autoridades que en esa esquina no se permitirían vendedores. Sin embargo, lo que para algunos es “orden” y “molestia visual”, para otros es el pan de cada día.

El caso encendió el debate en redes sociales sobre la criminalización de la economía informal y la falta de empatía hacia quienes trabajan en las calles para sostener a sus familias.

“Detrás de cada carrito hay una historia, un esfuerzo y una familia que no pide, trabaja”, comentó un usuario. Otros recordaron que esta situación no es exclusiva de una colonia en México: “Esto pasa en todo el país. No es un tema de clases sociales, es de humanidad”.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play