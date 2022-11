Parlamento Europeo señala a Rusia como un “Estado patrocinador del terrorismo”

Cargando...

Mundo

Este miércoles, 23 de noviembre, el Parlamento Europeo declaró a Rusia como Estado promotor del terrorismo en vísperas de que la guerra en Ucrania entre en su décimo mes. Así lo aprobó la Eurocámara, en una resolución que contó con 494 votos a favor, 58 en contra y 44 abstenciones y el apoyo de los grupos mayoritarios.

Asimismo, los eurodiputados “reconocen a Rusia como Estado promotor del terrorismo que usa medios terroristas” y piden a los países miembros de la Unión Europea dar pasos a nivel nacional y a las instituciones europeas generar el marco legal para realizar la designación.

El texto, apoyado por el Partido Popular Europeo, Renew Europe y los Conservadores y Reformistas, se centra en denunciar los más de 40.000 crímenes de guerra documentados que habría cometido el Ejército ruso, en particular, las matanzas de civiles ucranianos en Irpin, Bucha o Izium.

“La destrucción de infraestructuras civiles y otras violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario constituyen actos de terror contra la población ucraniana y crímenes de guerra”, lamentó el Parlamento Europeo.

El Parlamento Europeo demanda a los Veintisiete que den los pasos legales pertinentes para designar a Rusia como Estado terrorista, ya que no se contempla esta medida en el marco legal de la Unión Europea. Es una decisión de gran carácter simbólico, pero no es vinculante. El debate tuvo lugar el 18 de octubre. Socialdemócratas y Verdes no apoyaron como grupo el texto.

Ucrania celebra la iniciativa

La resolución fue celebrada desde Kiev. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dio la bienvenida a la decisión e insistió en que Rusia debe quedar aislada “a todos los niveles” en el panorama internacional y rendir cuentas por su “política terrorista”.

Cargando...

Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha dado las gracias a la Eurocámara por la iniciativa que denuncia “la historia de terror de Rusia” y en particular ha extendido el agradecimiento a su presidenta, Roberta Metsola, por su “posición clara”.

Los eurodiputados piden más sanciones

La iniciativa promovida por los grupos de la derecha finalmente ha contado con el voto favorable del grupo socialdemócrata, que en un principio se opuso al lenguaje empleado en la redacción conjunta. La resolución demanda además a la UE que siga imponiendo sanciones a Rusia en represalia a su invasión de Ucrania y avance con el noveno paquete.

En concreto, pide un "embargo total" a las importaciones de hidrocarburos y uranio ruso y abandonar del todo los gasoductos Nord Stream 1 y 2.