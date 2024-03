INE responde a alcalde de San Ignacio sobre falta de boletas en Piso Firme

Santa Cruz, Bolivia

Luego de que el alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, asegurara que su municipio no recibió cajas censales para la comunidad de Piso Firme y la zona denominada Marcelo Quiroga Santa Cruz; desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) aseguraron que el material censal está en el lugar.

"El material está para distribuirse. En los municipios y provincias, el Censo dura hasta tres días. Desde la actualización cartográfica, en septiembre del año pasado, hasta marzo, en algunas provincias hay bastantes asentamientos. Por eso, se ha tomado las previsiones y el material de reserva se encuentra en cada unidad de trabajo censal. Tengan paciencia, no se desesperen", afirmó el director del INE en Santa Cruz, Juan Sabino Quisbert, en entrevista con Que No Me Pierda.