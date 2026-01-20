TEMAS DE HOY:
Wilma Alanoca concejal Cacique chiquitano Robo en El Alto

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Champions: El Madrid golea al Mónaco y encarrila su clasificación a los octavos (6-1)

El Real Madrid aplastó al Mónaco con un contundente 6-1, destacando el doblete de Mbappé durante el partido.

EFE

20/01/2026 18:56

Foto: Redes sociales.
España.

Escuchar esta nota

El Real Madrid se impuso con autoridad este martes al Mónaco (6-1), gracias al doblete del francés Kylian Mbappé en los minutos 5 y 26, al gol del argentino Franco Mastantuono en el 55, al gol en propia puerta del alemán Thilo Kehrer en el 55, el del brasileño Vinícius en el 63 y el del inglés Jude Bellingham en el 80.

El tanto del Mónaco lo firmó el neerlandés Jordan Teze en el minuto 72, aprovechando un error en la salida de balón de Dani Ceballos, en un partido que sirve al Real Madrid con, a falta de una jornada para la conclusión de la fase liga de la Liga de Campeones, encarrilar, gracias a sus 15 puntos, su presencia en los octavos de final de la competición. EFE

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD