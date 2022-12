Sergio Busquets deja la selección española

Cargando...

España

Sergio Busquets anunció este viernes 16 de diciembre que deja la selección española, fue un 2009 que fue convocado por Del Bosque junto a Piqué para el amistoso ante Inglaterra en el Sánchez-Pizjuán, mostró su garra en el partido contra Turquía el pasado 1 de abril, cerrando en aquella ocasión su clasificación para Sudáfrica.

El capitán deja a sus 34 años a su selección, ha participado de 143 partidos con el combinado español, con el correr del tiempo se ha convertido en una leyenda, siendo el tercer jugador con más partidos de la historia, siendo superado por Iker Casillas y Sergio Ramos.

Luis Rubiales en su despedida personal, entre muchas otras cosas, le ha dedicado estas bonitas palabras: "Sergio es un jugador que va a trascender generaciones por su inmenso legado. Es una figura icónica en el fútbol español, un deportista ejemplar, un profesional intachable y un líder indiscutible".

El comunicado de Sergio Busquets

"Me gustaría anunciar que después de casi 15 años y 143 partidos, ha llegado el momento de despedirme de la selección. Quisiera agradecer a todas las personas que me han acompañado en este largo camino. Desde Vicente del Bosque que me dio la oportunidad de empezar, a Luis Enrique por hacerme disfrutar hasta el último segundo. También agradecer la confianza de Julen Lopetegui, Fernando Hierro o Robert Moreno, así como, a todos sus staffs", señala al inicio de su comunicado.

La Selección española le dedicó un video homenaje al campeón del mundo en 2010 y de la Eurocopa en 2012.

Sergio Busquets fue una pieza vital en el esquema de Luis Enrique en el Mundial de Qatar, certamen al que su país llegó a los octavos de final luego de haber sido eliminado por Marruecos en penales.