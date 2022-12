Luis de la Fuente asume como nuevo seleccionador de España

Cargando...

Luis de la fuente fue presentado este lunes como el nuevo director técnico de la selección española, esto tras la salida de Luis Enrique quien dejó el puesto luego de la sorpresiva eliminación de España ante Marruecos en octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

De la Fuente tiene una solida experiencia con ‘La Roja’ ya que estuvo al mando de la Sub-19 entre 2013 y 2018, para luego hacerse cargo de la sub-21 donde permaneció hasta su designación como entrenador de la mayor.

“Fui 15 años futbolista profesional, he ganado títulos, he sido internacional en todas las categorías menos en la absoluta, he sido delegado. Con toda la humildad y honestidad si hay alguien que conoce el futuro del fútbol español soy yo, para que sepan quién toma las riendas de la selección”, afirmó de la Fuente durante la conferencia de prensa convocada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Consultado sobre la posibilidad de volver a convocar a los veteranos que salieron campeones en 2010 afirmó, “empieza una etapa nueva y todos los jugadores que son susceptibles de ser seleccionables tienen las puertas abiertas”.

Su debut oficial será el próximo 25 de marzo de 2023 ante la selección de Noruega, en el primer paso de la fase de clasificación a la Eurocopa 2024.