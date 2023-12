'Tucho' Antelo analiza el fútbol boliviano y ve que pasa por su peor momento

Santa Cruz, Bolivia.

El futbolista Víctor Hugo 'Tucho' Antelo, goleador del mundo con 350 goles en 18 años de carrera deportiva, habló en exclusiva en el podcast de Red Uno Deportes, donde analizó la realidad del balompié nacional, enfocado en el fútbol cruceño.

El campeón como técnico con Oriente Petrolero en 2001 expresó que es el peor momento del fútbol boliviano, sobre todo el cruceño, porque nunca antes se había visto lo que esta temporada mostraron los clubes de esta parte del país, a tal punto de pelear el descenso.

"Antes en Oriente salir tercero era un fracaso total , tenía que salir campeón o subcampeón mínimamente, pero yo veo acá que se salvaron del descenso y se abrazaron, eso le hace mal al jugador, no tiene que conformarse con salvar un descenso. Es cierto, la lucharon, pero no se puede estar festejando salvar un descenso ", expresó Antelo sobre la complicada temporada que tuvo el plantel Albiverde en el fútbol boliviano.

'Tucho' continuó su observación a la realidad del fútbol nacional indicando de que no solo es Oriente quien está mal, sino todos los demás clubes de Santa Cruz.

También, el goleador recordó su etapa como jugador en el conjunto verdolaga, sobre todo en los vestuarios, donde se encontraban jugadores de la talla de Ever Hoyos, César Montaño, Wilson Ávila. En cuanto a la titularidad, "había que ganársela", contó. "En Oriente había como 4 o 5 jugadores jóvenes en el primer equipo que jugaban todo el tiempo", recordó.

Por otro lado, Antelo también indicó, que el liderazgo dentro del equipo en aquellas épocas se demostraba con acciones y no con discurso.

Con relación a la cantidad de equipos en la División Profesional, 'Tucho' dijo que mientras más equipos haya en la liga se mueve el mercado de jugadores, "el espectro de cada uno de ellos es mucho más amplio", remarcó.

Sobre las divisiones inferiores en el fútbol boliviano, el goleador mundial expresó en que no se está trabajando bien, son las escuelas de fútbol las que entran en escena, pero "en vez de formar solo lucran".

"Antes a nosotros en las inferiores de un equipo, no nos cobraban plata y si nos cobraban seguramente no íbamos a ir, pero ahora el que no tiene plata para pagar la mensualidad no es futbolista, los mejores jugadores que salen son de clase humilde, los clubes son los encargados de formar jugadores y no cobrar ni un peso y ayudarlo", expresó Antelo.