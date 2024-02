Analistas destacan la liberación de exportaciones para inyectar más dólares a la economía

La Paz, Bolivia

Tras haber establecido 10 medidas económicas para contrarrestar la escasez de dólares en nuestro país, analistas económicos consideran que las medidas son acertadas, pero consideran que es necesario ”recuperar la confianza de la gente”.

El presidente nacional del Colegio de Economistas, Jorge Akamine, indicó que algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno, ya habían sido solicitadas con anterioridad.

Para el presidente del Colegio de Economistas, la problemática por la falta de dólar genera preocupación para todos los sectores, sobre todo por la existencia de “un mercado paralelo”, donde el tipo de cambio se cotiza a mayor precio.

“Ahorita el problema del dólar es grave, en el mercado paralelo sigue subiendo porque efectivamente no hay, entonces esperamos que las medidas tengan un efecto inmediato, que va a ser muy difícil por q hay unas medidas pensadas en el mediano y largo plazo”, añadió Akamine.

En cuanto a la entrega de bonos por parte del Banco Central de Bolivia, dijo que es “importante recuperar la confianza”, para que la población pueda depositar los dólares que tiene en la banca.

Por su parte el analista económico, Gonzalo Chávez, considera que el acercamiento entre el Gobierno y el sector empresarial, es un “buen avance” para atender los problemas económicos del país. Aunque indicó que es importante frenar el “déficit público”.

“Son medidas interesantes, aporta una perspectiva alguna de mediano y largo plazo, pero no toca el problema principal que es la que es la enorme burocracia, el gasto excesivo en propaganda en temas de un estado que gasta lo que no tiene, resolver el tema de los dólares pasa por resolver el tema fiscal y eso no lo han hecho”, indicó Chávez.