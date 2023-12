Banco Central identificó tres factores que incidieron en la caída de las reservas internacionales

Cargando...

El Banco Central de Bolivia identificó tres factores que justifican la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN). El asesor de política económica del BCB, Sergio Colque Soldado, puntualizó los tres factores: reducción de ingresos económicos por la exportación de hidrocarburos; mantenimiento de la política de importación de combustibles y el pago del servicio de la deuda pública externa, que hasta el mes de agosto de este año fue de $us 1.072 millones, $us 440 millones adicionales en relación al 2022.

El informe presentado el martes señala que el país tiene 2.147 millones de dólares hasta el 31 de agosto de 2023. Esta cifra significa una caída de 3.1% respecto a los $us 3.976 millones reportados al 31 de diciembre de 2022.

Pese a este contexto, Colque aseguró que, gracias a la administración de las Reservas Internacionales Netas, “Bolivia ha registrado un crecimiento económico de 2,2% en este primer semestre, además de mantener la estabilidad macroeconómica, con un nivel de inflación acumulada de 1,45%”

Por otro lado, Colque afirmó que, para incrementar las RIN, el BCB ha iniciado la compra del oro y ha implementado la inyección de los saldos de los créditos por desembolsar, “que al mes de octubre estaban alrededor de los $us 3.700 millones. Además, dijo que se espera diferentes ingresos por industrias y producción de litio.

Cargando...

La composición de las RIN incluye oro ($us 1.629 millones), divisas ($us 437,9 millones) y Derechos Especiales de Giro (DEG) ($us 45 millones). Estos tres ítems hacen un total de $us 2.147 millones, además de tramo de reservas del FMI ($us 34,7 millones).

Así, las RIN alcanzaron su nivel más alto en diciembre de 2014, cuando estaban en $us 15.084,2 millones. De esta cantidad, $us 13.462,3 millones eran divisas, $us 1.621 millones oro y $us 241 millones en derechos especiales de giro.

El informe del BCB refleja que el monto de las Reservas ha ido disminuyendo desde enero de este año. En enero, las RIN eran de $us 3.116 millones; en febrero, $us 3.148,5 millones; en marzo, $us 3.112,3 millones; y en abril, $us 3.158,3.

Asimismo, la caída de las RIN significó una elevación del riesgo país. En noviembre, S&P Global Ratings bajó la calificación de Bolivia de ‘B-‘a ‘CCC+’, apuntando a la caída de la liquidez en las reservas como uno de las causas.

Cargando...

Además, esta semana también se conoció que Bolivia se convirtió en el segundo país latinoamericano con el mayor índice de riesgo país tras alcanzar los 2.092 puntos, superando solo a Venezuela y por detrás de Ecuador y Argentina, según la revista especializada Bloomberg.