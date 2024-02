Economista destaca importancia de exportaciones y diálogo con sectores para evitar crisis económica

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En medio de la preocupación por la situación económica del país, el analista Walter Morales ha destacado la importancia de implementar políticas tanto a corto como a largo plazo para enfrentar los desafíos actuales.

Según Morales, los 700 millones de dólares en créditos, que aún no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), no son suficientes para abordar las necesidades económicas urgentes. Argumenta que están destinados a proyectos específicos y que además no estarán disponibles en el corto plazo. Por lo tanto, se requieren medidas adicionales para impulsar la economía.

"Hay aspectos de corto plazo que se deben ir trabajando hacia el largo plazo, porque ninguna de las medidas tiene repercusión inmediata", señaló el analista.

Además, enfatizó la importancia de trabajar en políticas que promuevan la biotecnología y las exportaciones como una estrategia a largo plazo para diversificar la economía y generar ingresos sostenibles.

El analista también hace un llamado al diálogo entre el Gobierno con los diversos sectores que abarcan en el país para buscar soluciones conjuntas. “Se debe conversar con los sectores, porque en cualquier país del mundo cuando se llegan a situaciones límites, es importante dialogar con los sectores para saber que pueden aportar”, agregó.

Por último, Morales sugiere establecer un plan de acción en colaboración con organismos internacionales para abordar los desafíos económicos que se ven a futuro.