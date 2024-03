El IBCE plantea invertir en Bienes Raíces ante la falta de dólares

Santa Cruz

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), planteó que la inversión en Bienes Raíces es una buena alternativa para poder captar los dólares que se encuentran fuera del sistema financiero y para las personas que tienen bolivianos y que, en vez de buscar de la divisa extranjera, puedan invertir en un negocio seguro.

“Cuando el dólar escasea en el país, cuando sube el precio, cuando hay gente que no sabe qué hacer con los bolivianos y no encuentra dólares, cuando hay gente que atesoran dólares que no están ganando intereses, la alternativa es invertir en Bienes Raíces.