Filas de cisternas en YPFB: Conductores esperan descargar combustible antes de nochebuena

Santa Cruz, Bolivia

Persisten las largas filas de cisternas en la refinería de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Santa Cruz para descargar combustible.

Conductores de camiones cisternas se ven perjudicados económicamente porque deben esperar, hasta una semana, para descargar el combustible que llega de Paraguay y Argentina.

"Debemos esperar nuestro turno, nos dijeron que tenemos que tener paciencia" señaló uno de los conductores, que llegó desde Paraguay, que lleva esperando tres días en la refinería. "Hay que esperar mucho, incluso siete días y eso implica perjuicios y gastos" indicó otro chofer.

"Yo llegue desde Argentina y no sé cuando me iré tal vez después de año nuevo será" señaló uno de los conductores, apostado bajo un árbol en el exterior de la refinería, quien espera no pasar noche buena y año nuevo lejos de su familia.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) requerirá cerca de una semana para recibir y descargar las cisternas cargadas de combustible varadas en las avenidas y calles aledañas a la refinería Elder Bell, de Palmasola, esto de acuerdo a trabajos ya realizados en los meses pasados, con la misma situación.

