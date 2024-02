La escasez de dólares dispara precios de materiales de construcción hasta un 30%

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La escasez de divisas en el país ha provocado una afectación en la industria de la construcción en Santa Cruz, con un aumento significativo en los precios de los materiales de insumos. Esto ha impactado severamente en el sector y en la economía en general, según declaraciones del gerente general de Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze.

Los precios de los principales insumos de construcción han aumentado entre un 20% y un 30%, según indicó Arze, y esto se debe a que por lo menos el 80% de los materiales de construcción son importados, y la escasez de dólares ha encarecido su costo. Un ejemplo es el precio del fierro importado desde Brasil, que ha experimentado un incremento de entre $300 y $500 dólares en solo dos semanas.

La Cámara de la Construcción de Santa Cruz ha urgido a las autoridades nacionales a establecer mesas técnicas de diálogo para abordar esta problemática y conocer las propuestas del sector, puesto que, a raíz de esta situación ya hay obras paralizadas o con riesgo de rescindirse principalmente en el sector público.

"Estamos en la tormenta perfecta, la situación es crítica", señaló el ejecutivo. "Ya hemos llegado a un punto donde no estamos pudiendo importar nada, y eso va a hacer que estemos por encima del 25% de aumento en los materiales", enfatizó.

Arze, detalló que, para la construcción de una casa se necesitan entre 300 y 400 ítems y para un edificio moderno, hasta 7.000 ítems, de los cuales el 80% es importado. Además, ese material importado ya subió hasta un 25% de sus costos en el mercado local.

Entre las propuestas para hacer frente a esta crisis se encuentra el reconocimiento por parte de las entidades públicas del incremento de precios, la elaboración de normativas que faciliten la inversión en la construcción sostenible y la revisión del sistema de contratación estatal para otorgarle un marco legal adecuado.

Impacto en el sector público

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz, Alberto Rendón, ha expresado su preocupación por la situación actual en el sector de la construcción. Destacó que las empresas bolivianas enfrentan graves obstáculos para competir con las extranjeras en las licitaciones públicas, debido a la falta de recursos frescos en moneda extranjera.

“La competitividad de las empresas nacionales se ve afectada. Alguien que venga con capital externo tendrá ventajas significativas sobre los constructores locales para afrontar esta diferenciación, puesto que ya viene con divisa extranjera”, advirtió.

A esto se agrega que muchas empresas locales están lidiando con retrasos en los pagos de las obras adjudicadas por el sector público, lo que afecta tanto a los profesionales como a los colaboradores de estas empresas. Esta situación ha generado una evidente inquietud en la ejecución de proyectos públicos.

El gerente de Cadecocruz advirtió sobre la posible paralización de obras o la rescisión de contratos, si el gobierno no toma medidas para abordar el aumento de precios y la desigualdad en la competencia. "El tema de la obra privada no presenta problemas, ya que la empresa establece el precio y el cliente lo paga. En cambio, en la obra pública es diferente, ya que al firmar un contrato, el precio queda fijo y no existe la posibilidad de ajustarlo. Esto podría resultar en la paralización de muchas obras o la rescisión de contratos", dijo.

Desde marzo de 2023, Bolivia ha enfrentado una fuerte escasez de dólares, situación que se ha intensificado en los últimos meses. A pesar de que el Gobierno asegura que existen fondos disponibles en los bancos, la entrega de divisas se ha visto obstaculizada.

La crisis actual ha paralizado proyectos y ha generado incertidumbre en la industria de la construcción, con el riesgo inminente de quiebra para varias empresas constructoras.