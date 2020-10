Problemas de un almacén de Roche afectan al sistema británico de pruebas de COVID-19

Cargando...

Por Estelle Shirbon

LONDRES, 7 oct (Reuters) - El sistema de pruebas COVID-19 de Reino Unido, que ya se estaba encontrando con dificultades para atender el mayor volumen de casos, se enfrenta a más trastornos desde el miércoles después de que la farmacéutica suiza Roche dijera que los problemas en un nuevo almacén habían retrasado el envío de algunos productos. Roche es uno de los principales proveedores de pruebas de diagnóstico para el programa de Pruebas y Rastreo del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS), que hace solo unos días se vio afectado por un fallo técnico que retrasó la notificación de 15.000 resultados positivos. La empresa suiza dijo en una carta a los clientes del Reino Unido que el cambio de un antiguo almacén a un nuevo centro de distribución había causado problemas imprevistos, lo que había provocado "una caída muy significativa de nuestra capacidad de procesamiento" que no había podido solucionar de inmediato. El momento en que se producen estos problemas de Roche no puede ser peor para Reino Unido, que está sufriendo un brusco incremento en el número de contagios de coronavirus. Según expertos, los problemas de suministro también estaba afectando a las pruebas de diabetes, test de nivel de magnesio y otros materiales de diagnóstico. Allan Wilson, director del Instituto de Ciencias Biomédicas, dijo que Roche y el personal del NHS estaban trabajando sin descanso para llenar las carencias urgentes, con medidas como la distribución manual de los suministros por todo el país con vehículos, pero que esto no sería sostenible mucho tiempo. "Solo podemos hacerlo durante unos días antes de que empiece a afectar a nuestra capacidad de hacer pruebas de diagnóstico", dijo. En su carta, Roche dijo que la situación mejoraría en los próximos días "y confiamos en que veremos grandes cambios en las próximas semanas". "Es probable que el actual retraso afecte y perturbe temporalmente los servicios y, lamentablemente, en esta etapa no podremos ofrecer una solución para evitar dicha perturbación temporal", indicó la empresa en la carta vista por Reuters. "Puede que sea necesario activar los planes de contingencia de nuestros clientes y estamos trabajando con ellos para ayudar a que esto suceda".

(editado por Guy Faulconbridge, Mark Potter y David Clarke; traducido por Tomás Cobos)