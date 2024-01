Cargando...

Ecuador

Al estilo del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el cabecilla de la banda criminal ecuatoriana 'Los Lobos', Fabricio Colón Pico Suárez, alias 'Capitán Pico', envió un mensaje al presidente Daniel Noboa en el que ofrece entregarse a la justicia.

Este sujeto fue capturado hace dos semanas luego de que la Fiscal General Diana Salazar dijera que Colón Pico estaría tramando un atentado en su contra. Y fugó de la cárcel de Riobamba el martes 9 de enero de 2023, luego de la fuga de alias Fito, quien se encontraba en la Regional, en Guayas.

Esos hechos marcaron el inicio de ataques terroristas en distintos puntos de país, lo que obligó al presidente Daniel Noboa a decretar el estado de excepción y luego a declarar un “conflicto interno armado, para sacar a los militares a controlar las calles.

“Yo no tengo nada que esconder, yo me quiero entregar, señor presidente. Yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar. Mi vida corre peligro”, dice Pico desde la clandestinidad.

Pide al presidente Noboa que le garantice que no le va a pasar nada dentro de la cárcel para entregarse. “Usted (Presidente), garantice mi vida que no me va a pasar nada y yo me entrego”, dijo.