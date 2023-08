Director de migración de Paraguay negó vínculos con el 'narco' Marset

Paraguay

Jorge Kronawetter asumió este viernes 18 de agosto la Dirección de Migraciones de Paraguay, en medio de fuertes acusaciones que lo relacionan con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Según la Secretaría Nacional Antidroga (Senad), el nuevo director de Migraciones habría alertado al peligroso narco acerca de una investigación en su contra. Al ser consultado sobre el tema, alegó que no lo conocía físicamente y que ni siquiera habló con él.

“Esto surge de un informe de inteligencia donde se me menciona, a través de una conversación que tienen dos personas, donde yo no tengo participación (…) Esto ocurrió el pasado 2021, cuando nadie siquiera sabía quién era Sebastián Marset” , aseguró Kronawetter.

Además, el nuevo director de Migraciones señaló que se enteró de los antecedentes de Sebastián Marset luego de dos entrevistas que mantuvo en su despacho con el exasistente fiscal José Estigarribia Cristaldo.

De acuerdo a un informe del Senad, que llevó adelante el operativo A Ultranza Py, Jorge Kronawetter fue contactado por Estigarribia Cristaldo en el 2021, quien aparece en las investigaciones como administrador, testaferro y organizador del esquema liderado por el presunto narco uruguayo.

“Cuando el caso explotó en febrero del 2022 con el operativo Ultranza, me presente al Ministerio Público. Consulté si tenía algo que aclarar, me indicaron que no era necesario. Por mi parte, yo cerré este caso, pero ahora creo que en periodismo lo llaman ‘refrito’, vuelven a sacar esa información. No tengo nada que ocultar, porque nunca me llamaron a una testimonial”, remarcó a NPY.