Dramático rescate de un niño que cayó a las vías de un tren, pasó en segundos

Argentina

Momentos de zozobra se vivieron en la estación de Burzaco de la Argentina, cuando un niño de tan sólo dos años cayó a las vías justo antes de que el tren partiera. El pánico y desesperación por salvarlo se apoderaron de los presentes.

El hecho ocurrió en la estación de la línea Roca y quedó grabado en cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se puede observar cómo el niño corre, se aleja de su madre, con la intención de acercarse al tren que ya había cerrado sus puertas y estaba a punto de partir.

El personal en el centro de control de cámaras notó la situación y alertó al personal de seguridad, que activó de inmediato el protocolo de emergencia.

Al ver lo que ocurría la madre empezó a gritar desesperadamente, mientras suplicaba porque la ayudaran a salvar a su pequeño, y pedía que el maquinista no avanzara. En medio del susto la madre notó que el tren empezó a desplazarse unos metros, lo cual hizo la situación más desesperante.

“Estaba con mi hijo, habíamos bajado en Burzaco. Mi niño quiso tocar el tren porque tiene una obsesión con los trenes y metió el piecito, al verlo casi pierdo el aliento, no sabía qué hacer, sólo podía pedir que el tren no avanzara” , contó la mujer al medio argentino eltrece.

En esta dramática situación una oficial de la policía corrió para salvar al pequeño, la oficial Gisele Sotelo, estaba de servicio y debía abordar el tren a Florencio Varela, pero se equivocó y tomó el que iba a Burzaco.

“Creo que Dios me puso en ese momento porque me tomé el tren equivocado. Cerré los ojos y lo agarré como pude. Tenía miedo, pero todo pasa por algo (…) Hice unos metros caminando y escucho los gritos de una madre. Empecé a correr con desesperación y ahí reaccioné como pude. No me importó nada, no lo pensé en ese momento”, expresó la joven de 28 años en diálogo con Telenoche.