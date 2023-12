Patricia Martín responde a las acusaciones de ‘montaje’ en la entrevista a Marset

Uruguay

Antes de presentar la segunda parte de la entrevista al narcotraficante Sebastián Marset, la periodista Patricia Martín respondió a las dudas generadas, que aseguraban que todo había sido un montaje, generando polémica en redes sociales.

En redes sociales y la plataforma de TikTok usuarios aseguraron que había imágenes que no tenían lógica o sentido visual, haciendo posible un ‘montaje’ que tanto Martin y el ‘capo’ del narcotráfico grabaron por separado.

Respecto a la calidad con que se grabó, explicó que se usaron celulares, debido a que no podía llevar un camarógrafo, aclaró que en algunos planos realizó el uso del zoom, por lo tanto, se notaría lógicamente una carencia en la calidad de las imágenes.

“En las imágenes donde se vería rigidez de Marset, fue un recurso usado para la edición, porque si bien se ven cortinas de fondo, cambié de lugar con Marset, porque no se podía ver el fondo de su vivienda, al referirse a escenas donde saldría superpuesta al set” , indicó en el programa “Santo y Seña.

Otro detalle explicado fue que los celulares fueron entregados por el “Rey del Sur”, porque no le permitieron llevar ningún equipo a la mansión del hombre más buscado, por lo tanto, se mostraría tres distintos planos.

Primer plano: Marset y Martín de frente con una distancia aproximada de un metro y medio de separación, donde ambos se encontraban en la misma habitación.

Segundo plano: Uno de frente apuntado al narco y en el tercero se observa la espalda del prófugo y el rostro de Martin, que se denominó “toma fantasma”, sobre esta se explicó que se usó este recurso visual para dar otro plano durante la entrevista.

En cuanto a los muebles, que fue otra de las observaciones, haciendo énfasis en las cortinas que se ven de fondo en la entrevista. Apunta que se trata de una misma imagen montada, pero colocada en la edición de forma diferente, acá Martín indicó que esto se debió a que cambió de lugar con Marset.

“La entrevista se realizó en la noche, y cambiamos de lugar, porque donde yo estaba sentada no había fondo, y se mostraría la casa, cosa que no se quería. Este fue el motivo de tener el mismo fondo que no corresponde al plano general”, indicaba.