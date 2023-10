"Sin silla de ruedas": Discapacitado tuvo que arrastrarse para salir de un avión

Las Vegas, EE.UU.

Era un viaje en pareja donde Rodney Hudgens y su esposa Diana, viajaban a Las Vegas para celebrar su primer aniversario de bodas. Rodney tiene parálisis cerebral espástica y utiliza un motor en su silla de ruedas para desplazarse.

Sin embargo, no pudo usar su única forma para desplazarse, debido al estrecho pasillo de un avión de pasajeros. En Las Vegas no había nadie para ayudar a Hodgins y tuvo que arrastrarse dolorosamente por el suelo para abandonar el avión y alcanzar su silla de ruedas en el pasillo.

Una azafata le dijo a Dina Hodgins que su esposo debía salir por sus propios medios, la mujer pensó que se trataba de una broma. Pero la tripulante de la aeronave se lo recalcó. “Por supuesto que no puedo, estoy en silla de ruedas. No puedo caminar”, dijo Rodney.

“Nos costó luchar frente a una docena de personas, mientras algunos miraban hacia otro lado y otros miraban con vergüenza para sacarlo de ese avión. Él se lastimó las piernas y yo me lastimé la espalda. Emocionalmente me dolió mucho más. El es mi esposo, nuestros derechos fueron pisoteados y Air Canadá no nos responde, y nunca se acercó como prometieron”, dijo su esposa.