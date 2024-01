Transformó su silla de ruedas en puesto ambulante de dulces para salir adelante

Estados Unidos

En los bulliciosos Callejones de Los Ángeles, donde la vida se mueve al ritmo acelerado de las compras y la moda, se encuentra Víctor Martínez, una verdadera inspiración en medio de su silla de ruedas convertida en un puesto ambulante de dulces.

Hace más de una década, Víctor, originario de Pachuca, México, llegó a Estados Unidos en busca de un futuro prometedor trabajando como soldador hasta que, en noviembre de 2011, su vida cambió drásticamente. Él y sus compañeros de trabajo fueron víctimas de un ataque violento que lo dejó paralizado de la cintura para abajo.

"Yo fui el más dañado de todos. Me dieron cinco disparos. Un balazo me pegó en la cintura, y me dejó mis pies paralizados", relata Víctor, recordando la tragedia que marcó un punto de inflexión en su vida.