Secuestran una tonelada de mineral robado en Oruro

Este lunes se encontró una camioneta de la empresa minera Huanuni, a la cual se le realizó un operativo ordenado por un fiscal de dicha localidad.

En el lugar se procede con la incautación de 380 kilos de mineral en un jeep de la empresa Huanuni, que eran robados y por seguimiento llevado a una mini chancadora que se hizo en la localidad de Huayrapata, se logró identificar.

Tras el operativo en Huanuni se encontró 1 tonelada de mineral robado, la cual fue rescatada y se realizó una inspección al inmueble, donde se prosigue con las actuaciones investigativas.

Por el momento no hay más detenidos, pero no se descarta ampliar la conminatoria a más involucrados como el personal de seguridad de la empresa Huanuni, quien no hizo el control pertinente del vehículo de la empresa al no saber que sacaban el mineral de forma ilegal.